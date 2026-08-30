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Виктория Боня пожаловалась, что записана в телефоне дочки Анджелины как «Свинья»

Виктория Боня пожаловалась, что записана в телефоне дочки Анджелины как «Свинья»

Дочь Виктории Бони регулярно пугает звездную маму дорогостоящими запросами. В этот раз подросток захотела новую сумку.

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