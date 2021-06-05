В Тюменской области Общественный совет и полицейские провели флешмоб «Читаем Пушкина»

Накануне Пушкинского дня в России представители Общественного совета при межмуниципальном отделе МВД России «Ялуторовский» и сотрудники полиции инициировали флешмоб «Читаем Пушкина».

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