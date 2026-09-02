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Газета «Культура»

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На Сахалине появится филиал консерватории имени Римского-Корсакова

На Сахалине появится филиал консерватории имени Римского-Корсакова

На Сахалине откроется филиал Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на Восточном экономическом форуме, передает ТАСС.

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