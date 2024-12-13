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Закон, порядок, государство

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Полицейские и общественники Республики Коми провели для студентов круглый стол по профилактике преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

Полицейские и общественники УМВД России по городу Сыктывкару в рамках межведомственной оперативно-профилактической акции «Будущее без наркотиков» встретились со студентами 3 и 4 курсов ГАПОУ «Сыктывкарского торгово-экономического колледжа».

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