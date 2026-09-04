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Экс-боевики в Индии начали протестную акцию

Экс-боевики в Индии начали протестную акцию

72-часовую протестную акцию на территории штата Трипура начали, перекрыв дороги, бывшие члены двух запрещенных боевицких группировок — Национального освободительного фронта Трипуры (NLFT) и «Тигриной силы всего Трипуры» (ATTF), 4 сентября сообщает Hindustan Times.

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