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Алтайские спортсмены завоевали три медали на Спартакиаде народов России по гребле

Алтайские спортсмены завоевали три медали на Спартакиаде народов России по гребле

Спортсмены, представляющие Алтайский край, выиграли золотую, серебряную и бронзовую медали на Спартакиаде народов России по гребле на байдарках и каноэ, сообщает региональное министерство спорта.

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