На праздничном мероприятии присутствовало множество глав государств со всего мира.Американское издание The Washington Post подчёркивает, что участие международных лидеров в Параде Победы превратилось в поражение Запада и триумф властей России.
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