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Политех в Коломне подписал соглашение о сотрудничестве с авиационным заводом

Политех в Коломне подписал соглашение о сотрудничестве с авиационным заводом

Коломенский институт Московского политехнического университета расширил список партнеров. Филиал подписал соглашения о сотрудничестве со школами Зарайска и Луховиц, а также с Луховицким авиационным заводом имени Воронина.

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