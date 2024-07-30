Политех в Коломне подписал соглашение о сотрудничестве с авиационным заводом

Коломенский институт Московского политехнического университета расширил список партнеров. Филиал подписал соглашения о сотрудничестве со школами Зарайска и Луховиц, а также с Луховицким авиационным заводом имени Воронина.
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