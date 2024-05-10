29 очков Дончича помогли «Далласу» обыграть «Оклахому» и сравнять счет в серии

«Даллас» на выезде обыграл «Оклахому» и сравнял счёт в серии плей-офф. В ночь на 10 мая в Оклахоме прошел второй матч полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Даллас Маверикс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии