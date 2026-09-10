Watch: New heroes rise in latest 'Avatar: Seven Havens' trailer

A new Avatar rises as the world continues to heal from a devastating cataclysm in the new trailer for animated series "Avatar: Seven Havens.
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