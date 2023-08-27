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Сооснователь «Яндекса» Волож попросил ЕС снять с него санкции

Сооснователь «Яндекса» Волож попросил ЕС снять с него санкции

Истоники сомневаются, что ЕС ответит положительно.фото: wikipedia.org/CC BY-SA 4.0--> Один из основателей «Яндекса» Аркадий Волож направил властям Евросоюза официальный запрос об исключении его из санкционных списков, связанных с проведением СВО.

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