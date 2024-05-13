В Белом доме анонсировали выделение нового пакета помощи Украине

Global Look Press/Senior Airman Faith Schaefer/Keystone Press Agency В ближайшие дни США собираются объявить о выделении нового пакета военной помощи для Украины, сообщил 13 мая советник президента Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.
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