Грызлов призвал Украину опровергнуть заявления командования ВСУ о перемирии в Донбассе

Украина обязана официально дезавуировать заявления руководства ВСУ о возможности нарушения режима прекращения огня в Донбассе, сообщил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов Соответствующее заявление Грызлов сделал по итогам заседания.
Украина обязана официально дезавуировать заявления руководства ВСУ о возможности нарушения режима прекращения огня в Донбассе, сообщил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов Соответствующее заявление Грызлов сделал по итогам заседания.
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