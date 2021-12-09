Политика Сегодня

808 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Арзамасцев
    Хорошая новость. Надеюсь, простые немцы поддержат Шольца.Политолог Рар: но...
  • Сергей Туренко
    АМЕРИКАНЦЫ хотели бы жить как В РОССИИ и ждут не дождутся «майдана», заявил Соловьев. Им нужен президент такой как в ...Россияне хотели б...
  • Sergiy Che
    Перебежчик в Польшу?? Ну он то конечно даст показания "абсолютно честно и непредвзято"...)))Посадивший рейс с...

Грызлов призвал Украину опровергнуть заявления командования ВСУ о перемирии в Донбассе

Грызлов призвал Украину опровергнуть заявления командования ВСУ о перемирии в Донбассе

Украина обязана официально дезавуировать заявления руководства ВСУ о возможности нарушения режима прекращения огня в Донбассе, сообщил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов Соответствующее заявление Грызлов сделал по итогам заседания.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх