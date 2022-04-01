Пьяный и без водительских прав: полиция задержала водителя, скрывшегося с места ДТП

В Уссурийске полицейские разыскали и привлекли к административной ответственности водителя автомобиля Toyota Hilux, спровоцировавшего дорожно-транспортное происшествие в районе дома №2 А на улице Раковской, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
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