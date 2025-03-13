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Закон, порядок, государство

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В Челябинской области завершено расследование уголовного дела о производстве и покушении на сбыт 25 кг синтетических наркотиков

Следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области окончено расследование уголовного дела в отношении челябинца 1990 года рождения.

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