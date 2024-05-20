За последние 8 лет в Тульской области выдано 2584 квартиры детям-сиротам: какие еще меры поддержки им положены

Министерство труда и социальной защиты Тульской области в ответ на запрос ТСН24 сообщило, что на 1 мая 2024 года квартирами из специализированного жилищного фонда Тульской области обеспечено 65 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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