За последние 8 лет в Тульской области выдано 2584 квартиры детям-сиротам: какие еще меры поддержки им положены

Министерство труда и социальной защиты Тульской области в ответ на запрос ТСН24 сообщило, что на 1 мая 2024 года квартирами из специализированного жилищного фонда Тульской области обеспечено 65 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.