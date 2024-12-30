Производственная активность в Китае в декабре растет третий месяц подряд

В декабре активность фабрик Китая, вероятно, росла третий месяц подряд, что вселяет проблеск оптимизма в чиновников, пытающихся стабилизировать вторую по величине экономику мира, в то время как они готовятся к дальнейшим торговым пошлинам США при второй администрации Трампа.
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