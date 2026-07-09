Что важнее всего для покупателей при выборе вина: результаты исследования

Смотрим, какие виды оказались самыми популярными. фото: ciricvelibor/Getty ImagesВ ходе социологического исследования эксперты «Винного гида России» выяснили предпочтения россиян при выборе отечественного вина, о чем и рассказали MaximOnline.
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