MAXIM Online
ГлавнаяЧтивоЮморНавыкиСпортВидеоВ курсеСтиль
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MAXIM Online

968 подписчиков

Что важнее всего для покупателей при выборе вина: результаты исследования

Что важнее всего для покупателей при выборе вина: результаты исследования

Смотрим, какие виды оказались самыми популярными. фото: ciricvelibor/Getty ImagesВ ходе социологического исследования эксперты «Винного гида России» выяснили предпочтения россиян при выборе отечественного вина, о чем и рассказали MaximOnline.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии