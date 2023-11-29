3 способа не испортить секс по дружбе

Увы, дружба с привилегиями подходит далеко не всем и вообще зачастую она совсем не то, чем кажется. фото: кадр из фильма «Просто вместе», 2007Формат отношений friendship with benefits кажется идеальным для тех, у кого нет сил, времени, эмоциональных и финансовых ресурсов на романтику и серьезные отношения.