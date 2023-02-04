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Съесть самолет: РЕН ТВ расскажет, как люди проверяли себя на прочность

Съесть самолет: РЕН ТВ расскажет, как люди проверяли себя на прочность

французский эстрадный артист Мишель Лотито, wikipedia/By Guinness World Records Знаменитый французский эстрадный артист Мишель Лотито мог завтракать металлами и стеклом, а однажды съел самолет – поедание воздушного судна заняло у него два года.

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