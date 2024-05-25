Грозовое воскресенье: южноуральцев предупредили об ухудшении погоды

Южноуральцев предупредили о резком ухудшении погоды. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в ночь на 26 мая в регионе местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, а вот днем в воскресенье дождь с грозой прогнозируется уже в большинстве районов области, местами осадки будут сильными, возможен град.