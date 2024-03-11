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РЖАКА

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10 правил воспитания...

10 правил воспитания...

1. Воспитание ребёнка нужно начинать с себя. Постойте рядом с картиной в Третьяковке. С любой. Наберитесь побольше культуры.

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