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Рич Пол о затянувшемся выборе Леброном Джеймсом новой команды: «Мы не делаем это ради внимания и зрелища. Это не «Решение» или что-то подобное»

Рич Пол, агент и давний друг Леброна Джейса, опроверг утверждения, что 4-кратный MVP специально затягивает c выбором новой команды, чтобы устроить еще одно шоу.

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