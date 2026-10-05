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Царьград

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Трещина в доме в Ростове не угрожает обрушением, СК проверяет

Трещина в доме в Ростове не угрожает обрушением, СК проверяет

В Ростове-на-Дону в жилом доме обнаружена трещина, вызвавшая срочную эвакуацию жильцов. Угроза обрушения отсутствует, но СК Ростовской области начал проверку по статье 293 УК РФ.

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