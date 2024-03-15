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Закон, порядок, государство

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Артиллеристы группировки войск «Южная» уничтожили танк, расчет миномета и 152-мм орудие Д-20 ВСУ высокоточными боеприпасами «Краснополь»

Артиллеристы группировки войск «Южная» уничтожили танк, расчет миномета и 152-мм орудие Д-20 ВСУ высокоточными боеприпасами «Краснополь»

Ювелирная работа операторов БПЛА и арткорректировщиков, осуществлявших лазерную подсветку каждой цели, позволила уничтожить три выявленные цели тремя выстрелами.

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