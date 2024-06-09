В Латвии на выборах в Европарламент найдены 10 конвертов с голосами без печатей

При проведении выборов в Европарламент на одном избирательном участке в Риге были обнаружены десять конвертов без печатей, сообщают Latvijas Radio и Латвийское телевидение со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Кристине Саулите.