Фото: vestikavkaza.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что служба внешней разведки России (СВР) обнародовала информацию о нарастающем давлении США на Армению, которое, по мнению СВР, может привести к серьёзным негативным последствиям для страны.
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