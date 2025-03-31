«Вашингтон» подписал лидера гонки снайперов NCAA Леонарда и защитника Гуччиарди

«Вашингтон Кэпиталз» сообщил о подписании форварда Райана Леонарда и защитника Дэвида Гуччиарди.«Вашингтон Кэпиталз» сообщил о подписании форварда Райана Леонарда и защитника Дэвида Гуччиарди.
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