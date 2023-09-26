«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в матче Кубка английской лиги

«МЮ» вышел в следующий раунд турнира.автор фото: Getty Images«МЮ» вышел в следующий раунд турнира.В Манчестере (Англия) завершился матч третьего раунда Кубка английской лиги, в которой встречались «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас».
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