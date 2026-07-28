Сергей Багян: Ларису Долину могут ограничить в выезде из-за долгов

Ларисе Долиной могут временно запретить выезд из России из-за задолженностей по штрафам ГИБДД. Юрист Сергей Багян пояснил, что судебные приставы могут ограничить выезд, если долг превышает 10 000 рублей и не выплачивается более двух месяцев.
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