Сергей Багян: Ларису Долину могут ограничить в выезде из-за долгов

Ларисе Долиной могут временно запретить выезд из России из-за задолженностей по штрафам ГИБДД. Юрист Сергей Багян пояснил, что судебные приставы могут ограничить выезд, если долг превышает 10 000 рублей и не выплачивается более двух месяцев.