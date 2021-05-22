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Денисова Людмила: омбудсмен с криминальным душком, или история Людочки-людоедки. ЧАСТЬ 2

Денисова Людмила: омбудсмен с криминальным душком, или история Людочки-людоедки. ЧАСТЬ 2

==АКТУАЛЬНО ! ПОДНИМАЕМ ДОСЬЕ== Даже на фоне Лутковской, избрание омбудсменом «лучшей подруги» Авакова - это уж слишком! Ведь основная задача уполномоченных по правам человека бороться с их нарушением именно со стороны власти и силовых органов.

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