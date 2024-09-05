Поисковый отряд приглашает желающих принять участие в «Вахте Памяти» в Кировском районе

С 14 по 28 сентября Крымская Республиканская поисково-патриотическая ассоциация общественных организаций «Отчизна» будет проводить в рамках «Вахты Памяти» военно-поисковые исследования на территории Синицынского сельского поселения Кировского района.
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