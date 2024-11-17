Политолог оценил влияние решения об ударах по России на план Трампа по Украине

Решение президента США Джо Байдена об ударах американским дальнобойным оружием вглубь России не повлияет на план избранного американского лидера Дональда Трампа положить конец конфликту при помощи переговоров.
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