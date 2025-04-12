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Куличи до Пасхи есть нельзя: иерархи РПЦ напоминают о важности праздника и Великого поста, разъясняя, почему это важно

Куличи до Пасхи есть нельзя: иерархи РПЦ напоминают о важности праздника и Великого поста, разъясняя, почему это важно

Куличи до Пасхи есть нельзя: иерархи РПЦ напоминают о важности праздника и Великого поста, разъясняя, почему это важно Ольга БезродняяС приближением времени, когда люди начнут печь пасхальные куличи, священники РПЦ рекомендуют не есть их до самой Пасхи.

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