Куличи до Пасхи есть нельзя: иерархи РПЦ напоминают о важности праздника и Великого поста, разъясняя, почему это важно Ольга БезродняяС приближением времени, когда люди начнут печь пасхальные куличи, священники РПЦ рекомендуют не есть их до самой Пасхи.