Пашинян предложил Баку убрать миссию ЕС с демаркированных участков границы

Предложение властям Азербайджана убрать европейских наблюдателей с демаркированных участков армяно-азербайджанской границы сделало правительство Армении, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян 23 ноября в интервью Общественному телевидению Армении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии