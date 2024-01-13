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Ученые нашли микробы, отвечающие за морщины на лице

Ученые нашли микробы, отвечающие за морщины на лице

Некоторые микробы, которые обычно живут на нашей коже, могут быть ответственны за столь ненавистные морщины «гусиные лапки»: на самом деле они связаны с некоторыми признаками старения кожи, которые не связаны просто с хронологическим возрастом.

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