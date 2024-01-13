Ученые нашли микробы, отвечающие за морщины на лице

Некоторые микробы, которые обычно живут на нашей коже, могут быть ответственны за столь ненавистные морщины «гусиные лапки»: на самом деле они связаны с некоторыми признаками старения кожи, которые не связаны просто с хронологическим возрастом.
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