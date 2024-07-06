Боевое применение ЗРК СА-75М «Двина» во Вьетнаме

В начале 1960-х на вооружение советских зенитных ракетных войск поступил ЗРК С-75 «Десна» со станцией наведения 6-см диапазона, имевший существенные преимущества перед комплексом СА-75М «Двина» 10-см диапазона.
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