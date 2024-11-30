🤬Мошенники массово взламывают россиян через WhatsApp* и крадут деньги Злоумышленники представляются сотрудниками госорганов и просят включить демонстрацию экрана.
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🤬Мошенники массово взламывают россиян через WhatsApp* и крадут деньги Злоумышленники представляются сотрудниками госорганов и просят включить демонстрацию экрана.