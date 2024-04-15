"Я себе не позволял даже крикнуть на ребёнка": пожизненно осужденный написал письмо спустя 16 лет

Надежда Белугина

Тема сложная, конечно и на неё смотрят по разному, наполняя примерами и известными размышлениями и принципами. Попробую порассуждать и я. Когда людей приговаривают к высшей мере, она должна быть высшей, т.е. лишением жизни. При замене на пожизненное наказание даём ему надежду на освобождение. То есть при определённых условиях он может остаться живым. Но у тех, им убитых, такой возможности нет. Получается, что наказан не только он, но и те люди, родственники убитых, продолжают подвергаться вместе с ним наказанию - мучениям, страданиям, что этот преступник жив и может дожить до освобождения, а убитые им никогда не вернутся к жизни. Так кого наказали больше? Думаю, каждый пострадавший желает, чтобы больше не видеть его живым. Его мучения в тюрьме не перевешивают боль утраты и пострадавшие от него люди не чувствуют того удовлетворения и успокоения, как это было бы "око за око" и решение - не достоин жить. Да ведь и те люди, которые пишут: пусть мучается, пусть над ним издеваются, выглядят не менее жестокими, чем сам он. Моё личное мнение, конечно.