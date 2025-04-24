Что будет, если одновременно нажать на газ и тормоз? Ответ специалистов

Почти каждый водитель хоть раз задумывался: а что произойдёт, если нажать на педали газа и тормоза одновременно? Последствия такого эксперимента могут быть весьма серьёзными объяснили специалисты издания Pravda.
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