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Тренер, стилист, медик и другие роли современных смарт-часов

Тренер, стилист, медик и другие роли современных смарт-часов

Рассказываем о самой свежей новинке в мире смарт-часов. Пригодятся всем – от любителей приключений (например, фридайвинга!) до поклонников стильных образов и приверженцев заботы о своем ментальном здоровье.

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