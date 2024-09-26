Тренер, стилист, медик и другие роли современных смарт-часов

Рассказываем о самой свежей новинке в мире смарт-часов. Пригодятся всем – от любителей приключений (например, фридайвинга!) до поклонников стильных образов и приверженцев заботы о своем ментальном здоровье.
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