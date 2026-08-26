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Макинрой о фаворитах женского US Open: «Швентек и Гауфф – две главные претендентки на титул»

Экс-первая ракетка мира Джон Макинрой высказался о возвращении Иги Швентек на топ-уровень.  В августе полька выиграла тысячник в Торонто и дошла до полуфинала в Цинциннати.

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