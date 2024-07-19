В Венгрии предлагают запретить ученикам пользоваться смартфонами

Венгерское правительство предложило с 1 сентября расширить перечень запрещенных к использованию в школах и колледжах предметов, из которого следует, что ученики не смогут проносить в классные комнаты смартфоны.
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