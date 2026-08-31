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Царьград

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Cloud.ru увеличил выручку до 37,6 млрд руб. за первое полугодие 2026

Cloud.ru увеличил выручку до 37,6 млрд руб. за первое полугодие 2026

Cloud.ru за первое полугодие 2026 года увеличил выручку на 2%, достигнув 37,6 млрд рублей. Доходы от сервисов для ИИ составили 51,3% общей выручки.

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