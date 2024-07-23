Приложение Avito исчезло из AppStore

Пропавший магазин приложений Avito продолжает оставаться предметом обсуждения среди пользователей. По словам представителей компании, они активно работают над выявлением причин исчезновения программного обеспечения.
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