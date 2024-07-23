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Приложение Avito исчезло из AppStore

Приложение Avito исчезло из AppStore

Пропавший магазин приложений Avito продолжает оставаться предметом обсуждения среди пользователей. По словам представителей компании, они активно работают над выявлением причин исчезновения программного обеспечения.

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