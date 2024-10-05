Тренер Билялетдинов: "Зенит" выиграет у "Оренбурга", если не будет валять дурака

Бывший главный тренер клубов Российской премьер-лиги Ринат Билялетдинов в комментарии для "Газеты.Ru" высказался перед матчем 11-го тура РПЛ "Зенит" - "Оренбург", оценив состояние гостей после отставки главного тренера Давида Деограсии.
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