США потратили рекордную сумму на военную помощь Израилю

США потратили рекордную сумму в размере не менее 17,9 миллиарда долларов на военную помощь Израилю с тех пор, как 7 октября 2023 года началась война в Газе и привела к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
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