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Марочко: ВС РФ начали операцию по освобождению Серебрянки и Григоровки на Северском направлении в ДНР

Марочко: ВС РФ начали операцию по освобождению Серебрянки и Григоровки на Северском направлении в ДНР

У армии Украины как снежный ком нарастают проблемы не только на Донецком фронте, где уже несколько месяцев ВСУ теряют контроль над все новыми населенными пунктами и территориями, не в силах остановить наступление ВС РФ.

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