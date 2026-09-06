❗️⚡️Россия готова остановить конфликт только на своих условиях, и требования Москвы становятся всё жёстче — Bloomberg Российская сторона не сомневается, что имеет военное преимущество над Украиной, пишет издание со ссылкой на «людей, попросивших не называть их имён».