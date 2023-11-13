Жене Ярослава Мудрого «восстановили» лицо

Ингигерда / © Ancient Europeans Реконструкцию лица Ингигерды — великой княгини киевской, второй жены великого князя киевского Ярослава Мудрого, дочери первого христианского короля Швеции Олафа Шетконунга и ободритской королевы Эстрид (Астрид), матери великих князей киевских Изяслава Ярославича, Святослава Ярославича и Всеволода Ярославича — выполнили на основе сохранившихся костей черепа с помощью цифровых технологий.
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